Спишите ,расставте знаки препинания приобращении.#181

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Спишите ,расставте знаки препинания приобращении.#181
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Автор: Гость
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Гость:
Прости но я не знаю такой номер и как он выглядит
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