40 это простое сложное или составное и какие числа бывают сложными и простыми и составными
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40 это простое сложное или составное и какие числа бывают сложными и простыми и составными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 - простое Простые состоят из одного слова с одним корнем: пять, семь, шестнадцать, сто, миллиард. Сложные - одно слово с двумя или более корнями: семьдесят, двести, трёхсотмиллионный. Составные - два и более слов: двадцать пять, сто двадцать первый
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