403-(634-а)=366 634-(581-b)=292 987-(x+364)=519 3128-(m+425)=1509
Математика
403-(634-а)=366 634-(581-b)=292 987-(x+364)=519 3128-(m+425)=1509
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
403-(634-а)=366 (634-а)=403-366 604-а=37 а=604-37 а=567 -------------------------- 604-(581-в)=292 (581-в)=637-292 581-в=342 в=581-342 в=239 -------------------------- 987-(х+364)=519 (х+364)=987-519 х+364=468 х=468-364 х=104 последний также толъко числа другие если посчитать не можешь калькулятор включи
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