Помигите Пожалуйста. Реши уровнения : В столбик! (5376- a)-3877=904 (k-7756)-12000=4896 4284-(c-378)=1287
Математика
Помигите Пожалуйста. Реши уровнения : В столбик! (5376- a)-3877=904 (k-7756)-12000=4896 4284-(c-378)=1287
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В столбик реши сам(а) :) 1) (5376-а)-3877=904 5376-а=3877+904 5376-а=4781 -а=4781-5376 а=595 2) (К-7756)-12000=4896 К-7756=4896+12000 К-7756=16896 К=16896+7755 К=24651 3) 4284-(с-378)=1287 4284-с-378=1287 3906-с=1287 -с=1287-3906 с=2619
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
!!!-----ПОМОГИТЕ-----!!! Выпишите номера перечисленных ниже растений и графы в соответ??твии с типом их корневых систем : 1 - Лук , 2 - Дыня , 3 ...
Литература