!!!-----ПОМОГИТЕ-----!!! Выпишите номера перечисленных ниже растений и графы в соответ??твии с типом их корневых систем : 1 - Лук , 2 - Дыня , 3 - Морковь , 4 - Кукуруза , 5 - Тыква , 6 - Рис , 7 - Полынь , 8 - Камыш , 9 - Гор...

Биология

!!!-----ПОМОГИТЕ-----!!! Выпишите номера перечисленных ниже растений и графы в соответ??твии с типом их корневых систем : 1 - Лук , 2 - Дыня , 3 - Морковь , 4 - Кукуруза , 5 - Тыква , 6 - Рис , 7 - Полынь , 8 - Камыш , 9 - Горох , 10 - Овёс . Таблица - 1 - Стержневая корневая система Таблица - 2 - Мочковатая корневая система . -------Прошу помогите , надеюсь помощи дождусь -------

Автор: Гость