Полный морфологический разбор слова времени
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Полный морфологический разбор слова времени
Ответ(ы) на вопрос:
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Времени - имя существительное Начальная форма - время Постоянные признаки: Нарицательное Неодушевленное Средний род разносклоняемое непостоянные признаки: единственное число предложный падеж
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