Полный морфологический разбор слова времени

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Полный морфологический разбор слова времени
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Времени - имя существительное Начальная форма - время  Постоянные признаки:     Нарицательное       Неодушевленное      Средний род     разносклоняемое непостоянные признаки:     единственное число      предложный падеж

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