Что такое сонатно-симфонический цикл? ------------------ Помогите плиз ;с

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Сонатно-симфонический цикл — циклическая музыкальная форма произведения, принадлежащего к одному из жанров (симфония, концерт, соната, трио, квартет, квинтет и т. д.), в которых принято хотя бы одну из частей (чаще всего — первую или, как минимум, первую) излагать в сонатной форме.Нужно заметить, что сонатно