Выстройте словообразовательную цепочку к слову "непоследовательный "сколько в ней звеньев?
Русский язык
Выстройте словообразовательную цепочку к слову "непоследовательный "сколько в ней звеньев?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Непоследовательный-последовательный-следовать
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