Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Решите пожалуйста: 7-8х=-15-4х
Алгебра
Решите пожалуйста: 7-8х=-15-4х
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+15=-4х + 8х 22=4х х=5.5
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Литература
Составить план по теме первый снег
Ответить
Русский язык
Выстройте словообразовательную цепочку к слову "непоследовательный "сколько в ней звеньев?
Ответить
Русский язык
Полный морфологический разбор слова времени
Ответить
Музыка
Что такое сонатно-симфонический цикл? ------------------ Помогите плиз ;с
Ответить
Математика
С трёх апельсиновых деревьев за сезон собрали 375 кг плодов. Причём с первого дерев?? собрали на 16 кг меньше, чем со второго, а со второго - на 7 ...
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск