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40м÷5м= ?;42м÷6= ?;10дм÷1дм= ?;15дм÷5= ?.
Математика
40м÷5м= ?;42м÷6= ?;10дм÷1дм= ?;15дм÷5= ?.
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1- 8м 2- 7м 3 - 10 дм 3 дм
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