( 44 - х) + (34-18+2)-58=3 Помогите !!
Математика
( 44 - х) + (34-18+2)-58=3 Помогите !!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
44 - x + 34 - 18 + 2 - 58 = 3 -x = 3 +58 - 2 - 34 - 44 + 18 - x = 59 - 78 + 18 -x = 59 - 60 - x = - 1 x = 1
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