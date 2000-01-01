Надир назвал 3 числа,начиная от 720 в порядке уменьшения на 30,а Эльвин продолжил эту последовательность, назвав еще 3 числа.Напиши числа,которые назвали Надир иЭльвин.

Математика

Надир назвал 3 числа,начиная от 720 в порядке уменьшения на 30,а Эльвин продолжил эту последовательность, назвав еще 3 числа.Напиши числа,которые назвали Надир иЭльвин.

Автор: Гость