Надир назвал 3 числа,начиная от 720 в порядке уменьшения на 30,а Эльвин продолжил эту последовательность, назвав еще 3 числа.Напиши числа,которые назвали Надир иЭльвин.
Математика
Надир назвал 3 числа,начиная от 720 в порядке уменьшения на 30,а Эльвин продолжил эту последовательность, назвав еще 3 числа.Напиши числа,которые назвали Надир иЭльвин.
Ответ(ы) на вопрос:
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1) 690,660,630 2) 600,570,540
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