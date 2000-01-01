Почему заяц относится к наземно воздушной среде обитания(его черты приспособленности) КТО ПОМОЖЕТ- ТОМУ 50 РУБЛЕЙ! МНЕ СРОЧНО!
Биология
Почему заяц относится к наземно воздушной среде обитания(его черты приспособленности) КТО ПОМОЖЕТ- ТОМУ 50 РУБЛЕЙ! МНЕ СРОЧНО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я помогу) Зайцы (лат. Lepus) — род из семейства зайцевых. Распространены Животное семейства млекопитающих, с длинными ушами, длинными задними лапами и короткими передними, с шаровидным хвостом.
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