450× =900 как умножить что бы получилось 900
Математика
450× =900 как умножить что бы получилось 900
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
450×2=900 ответ:450 нужно умножыть на 2
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