Помогите решить систему уравнений {x^2=y {5x-y=6

Алгебра
Помогите решить систему уравнений {x^2=y {5x-y=6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из второго уравнения выразим y: 5x-y=6 y=5x-6 и поставим y в первое уравнение: x^2=5x-6 x^2-5x+6=0 D=5^2-4*6=25-24=1 x=(5+1)/2=3 или x=(5-1)/2=2 тогда, т.к. y=5x-6, то y=5*3-6=9 или y=5*2-6=4 Ответ: (3;9); (2;4)
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