ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! ♥ Поверхность фотокатода освещается светом с длиной волны 210 нм. Определите задерживающую разность потенциалов, если работа выхода электрона из металла 4,1 эВ.

Физика

ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! ♥ Поверхность фотокатода освещается светом с длиной волны 210 нм. Определите задерживающую разность потенциалов, если работа выхода электрона из металла 4,1 эВ.

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