ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! ♥ Поверхность фотокатода освещается светом с длиной волны 210 нм. Определите задерживающую разность потенциалов, если работа выхода электрона из металла 4,1 эВ.
Физика
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! ♥ Поверхность фотокатода освещается светом с длиной волны 210 нм. Определите задерживающую разность потенциалов, если работа выхода электрона из металла 4,1 эВ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Hc/∧=A+eU eU=hc/∧-A U=(hc/∧-A)/e U=(6,63*10 ∧-34*3*10∧8/210*10∧-9 -4,1*1,6*10∧-19)/1,6*10∧-19 =1,84 В
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