470 Помогите пожалуйсто Поставлю ❤️- спасибо

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470 Помогите пожалуйсто Поставлю ❤️- спасибо
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Гость:
Обяснєнія дмитрик лінивий зазнавайка це свідчить любив скалити зуби згадуючи невдачі свойх товарищів і фантазер   молов вякі дурниці  постав мені лайк
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