470 Помогите пожалуйсто Поставлю ❤️- спасибо
Українська мова
470 Помогите пожалуйсто Поставлю ❤️- спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обяснєнія дмитрик лінивий зазнавайка це свідчить любив скалити зуби згадуючи невдачі свойх товарищів і фантазер молов вякі дурниці постав мені лайк
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