Внесите за скобки общий множитель 1)5am-8an+a 2) 14ab+35bc 3) 6mn-3mk+9m
Математика
Внесите за скобки общий множитель 1)5am-8an+a 2) 14ab+35bc 3) 6mn-3mk+9m
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. a(5m - 8n + 1) 2. b(14a + 35c) 3. 3m(2n - k + 3)
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