сочинить сказку про "Ааааа"
Литература
сочинить сказку про "Ааааа"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жила прекрасная буква Ааааа. У Ааааа было очень много друзей. Но жила одна самая ужасная буква в их городе, эту букву звали Ююююю.Она делала всем пакасти. Однажды в один прикрасный день Ююююю гуляла по лесу и упала. Но она держалась за палку чтобы не упасть в пропасть. Ааааа услышала крики и побежала в лес. Ааааа увидела Ююююю и помогла ей. После того как Ааааа помогла Ююююю больше не пакастила и не делала гадасти другим.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
В СОРЕВНОВАНИЯХ УЧАСТВОВАЛО36 ДЕВОЧЕК ОНИ СОСТОВЛЯЛИ ДВЕ ПЯТЫХ ВСЕХ УЧАСТНИКАХ СКОЛЬКО ВСЕГО ДЕТЕЙ УЧАСТВОВАЛО В СОРЕВНОВАНИЯХ
Литература
Как можно по-другому назвать этот раздел? Придумай несколько вариантов.Например,"?? волшебной стране букв".