сочинить сказку про "Ааааа"

Гость: Гость:

Жила прекрасная буква Ааааа. У Ааааа было очень много друзей. Но жила одна самая ужасная буква в их городе, эту букву звали Ююююю.Она делала всем пакасти. Однажды в один прикрасный день Ююююю гуляла по лесу и упала. Но она держалась за палку чтобы не упасть в пропасть. Ааааа услышала крики и побежала в лес. Ааааа увидела Ююююю и помогла ей. После того как Ааааа помогла Ююююю больше не пакастила и не делала гадасти другим.