Кто такой Мирон (Древняя Греция)

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Кто такой Мирон (Древняя Греция)
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Мирон — скульптор Древней Греции V в. до н.э.
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