Углубленное,прочитанное,осмысленного почему пишется нн?

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Углубленное,прочитанное,осмысленного почему пишется нн?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В страдательных причастиях прошедшего времени, а также в прилагательных и существительных, образовавшихся из этих причастий, пишется суффикс –анн, -янн, если соответствующий глагол оканчивается на –ать (-ять) .
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