Углубленное,прочитанное,осмысленного почему пишется нн?
Русский язык
Углубленное,прочитанное,осмысленного почему пишется нн?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В страдательных причастиях прошедшего времени, а также в прилагательных и существительных, образовавшихся из этих причастий, пишется суффикс –анн, -янн, если соответствующий глагол оканчивается на –ать (-ять) .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как написать краткую запись к задаче? Повар разложил 40пирожков на 10 тарелок поров??у. Сколько пирожков он положил на каждую тарелку?
Литература
Другие предметы