Как написать краткую запись к задаче? Повар разложил 40пирожков на 10 тарелок поров??у. Сколько пирожков он положил на каждую тарелку?

Математика

Как написать краткую запись к задаче? Повар разложил 40пирожков на 10 тарелок поров??у. Сколько пирожков он положил на каждую тарелку?

Автор: Гость