Как написать краткую запись к задаче? Повар разложил 40пирожков на 10 тарелок поров??у. Сколько пирожков он положил на каждую тарелку?

Математика
Как написать краткую запись к задаче? Повар разложил 40пирожков на 10 тарелок поров??у. Сколько пирожков он положил на каждую тарелку?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 пирога , ну а решени 40:10=4 вот и все
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