Ребятки помогите плииз до решать.Даю 70 Баллов
Алгебра
Ребятки помогите плииз до решать.Даю 70 Баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 21/(x - 2) - 21/(x + 2) = 20/60 (63x + 126 - 63x + 126 - x² + 4)/[3*(x² - 4)] = 0 x² - 4 ≠ 0; x₁ ≠ - 2; x₂ ≠ 2 x² = 256 x₁ = - 16 x₂ = 16 16 км/ч - скорость лодки
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