А) 46x+0,3x-2,4=89,6 б) 80,1y-10,1y+4,7=81,7 Пожалуйста помогите
Математика
А) 46x+0,3x-2,4=89,6 б) 80,1y-10,1y+4,7=81,7 Пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
46x+0,3x-2,4=89,6 46,3x-2,4=89,6 46,3x=89,6+2,4 46,3x=92 X=92:46,3=920:463 X=1,9870410367 80,1y-10,1y+4,7=81,7 70y+4,7=81,7 70y=81,7-4,7 70y=77 Y=77:70 Y=1,01
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