Каковы различные понятия о национальной гордости?

Обществознание
Каковы различные понятия о национальной гордости?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ - это патриотические чувства любви к своей родине и народу, осознание своей принадлежности к определенной нации, выражающееся в понимании общности интересов, национальной культуры, языка и религии. Н. г. является понятием, противоположным по своему значению национализму и шовинизму. Н. г. проявляется: в стремлении способствовать всемерному развитию национальных традиций, языка, материальной и духовной культуры; готовности давать отпор тем, кто посягает на свободу и независимость нации, неуважительно относится к ее культуре и представителям. Понятие Н. г. близко по значению понятиям патриотизма и любви к Родине. В то же время гипертрофированное чувство национальной гордости ведет к возникновению идей национализма и шовинизма.
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