48 м 9 см … 48 м 9 дм 3 т 5 ц … 3 т 240 кг 43 000 м … 4 км 300 м 400 ц … 4 т 8 300 г … 8 кг 3 г

Математика

48 м 9 см … 48 м 9 дм 3 т 5 ц … 3 т 240 кг 43 000 м … 4 км 300 м 400 ц … 4 т 8 300 г … 8 кг 3 г

Автор: Гость