48 м 9 см … 48 м 9 дм 3 т 5 ц … 3 т 240 кг 43 000 м … 4 км 300 м 400 ц … 4 т 8 300 г … 8 кг 3 г
Математика
48 м 9 см … 48 м 9 дм 3 т 5 ц … 3 т 240 кг 43 000 м … 4 км 300 м 400 ц … 4 т 8 300 г … 8 кг 3 г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48м9см<48м9дм,3т5ц больше чем 3т 240 кг,43000м больше чем 4км 300м,400 ц равно 4т,8300г больше чем 8кг 3 г
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