Легко ли жить вдали от родителей? сочинение на английском. помогите, пожалуйста

Английский язык
Легко ли жить вдали от родителей? сочинение на английском. помогите, пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Without parents life is very hard.In a difficult moment who will not listen,not calm.Not who is good at feeding.And who can help better than mom and dad?Перивод: Без родителей жить очень тяжело.В тяжелый момент не кто не выслушает,не успокоит.Не кто вкусно не на кормит.И кто может помочь лучше чем мама и папа?
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