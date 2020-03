Легко ли жить вдали от родителей? сочинение на английском. помогите, пожалуйста

Гость: Гость:

Without parents life is very hard.In a difficult moment who will not listen,not calm.Not who is good at feeding.And who can help better than mom and dad?Перивод: Без родителей жить очень тяжело.В тяжелый момент не кто не выслушает,не успокоит.Не кто вкусно не на кормит.И кто может помочь лучше чем мама и папа?