4целых1/12 - 1целая5/6 х=2целых17/24 и можно расписать?????плиз!!!
Математика
4целых1/12 - 1целая5/6 х=2целых17/24 и можно расписать?????плиз!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 1/12-1 5/6х=2 17/24 -1 5/6х=2 17/24-4 1/12 -1 5/6х=65/24-98/24 -1 5/6=-33/24 Х=33/24•6/11 Х=3/4
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