Помогите пожалуйста! Сочинение на тему что мне дала начальная школа. Пишите тольк?? про начальную!
Литература
Помогите пожалуйста! Сочинение на тему что мне дала начальная школа. Пишите тольк?? про начальную!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она мне дала много знаней, дисциплины , я подел(а) много важних для меня людей правил, плзнакомился(ась) с многими хорошими друзьями, за эти 4 годая получил(а) куца и неготивных и позетивных емоцей!!!!!!!!! И я очень хочу поплогадарить свою(его) классного руговадителя .... За то что он(а) мне дал(а) .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Алгебра
Даю 70 баллов! Решите задачу: сумма трёх чисел, составляющих арифметческую прогрес??ию равна 30. Если из первого числа вычесть 5, из второго 4, а т...
Другие предметы
Английский язык