Помогите пожалуйста! Сочинение на тему что мне дала начальная школа. Пишите тольк?? про начальную!

Гость: Гость:

Она мне дала много знаней, дисциплины , я подел(а) много важних для меня людей правил, плзнакомился(ась) с многими хорошими друзьями, за эти 4 годая получил(а) куца и неготивных и позетивных емоцей!!!!!!!!! И я очень хочу поплогадарить свою(его) классного руговадителя .... За то что он(а) мне дал(а) .