Сочинение-рассуждение по плану 1) право выбора 2)описание 3)заключение

Гость: Гость:

У каждого человека есть право выбирать, что для него лучше, полезнее и что сделает его более счастливым. Мне кажется, что когда человек выбирает профессию себе , выбирает спутника жизни, совершает выбор между тем или иным решением, он становится более ответственным и счастливым,потому что, сам делает свой выбор. Родину мы не выбираем.Она у каждого одна,своя.Все любят то место, тот край, где родился, провел лучшие годы своей жизни, чему-то научился. Я недавно слышала по телевизору программу в которой прозвучали такие строки: "От Москвы до самых до окраин, С южных гор до северных морей Человек проходит, как хозяин Необъятной Родины своей.." Мне они запомнились и я стала размышлять. Ведь на самом деле, человек -хозяин своей Родины, своей страны, он наслаждается богатством и красотой природы-степей,лугов, полей и рек...Он черпает от нее себе силы и помогает ей стать еще краше и лучше. Он пользуется ее благами и источниками, живет верой и надеждой на лучшие времена.Надо беречь природу, охранять ее. Мудрость гласит:" Землю красит солнце, а человека труд". Важно хорошо трудиться и гордиться тем, что ты живешь в этой стране, что наступят перемены к лучшему и твоим детям не будет стыдно за твои поступки. Выбор есть всегда.И ежечасно мы что-то выбираем. Но выбор наш, каждый раз должен быть не легкомысленным и глупым, а мудрым и полезным. Человек обязан различать времена и называть белое белым, а черное черным.Нельзя ложь выдавать за правду.Нельзя обижать нищих и обездоленных людей, издеваться над престарелыми людьми, бездомными животными. Все возвращается к нам потом бумерангом.Мы неотделимы от своей страны, в которой родились и воспитывались.Мы должны благодарить наших предков за то, что они отстаивали нашу страну перед многочисленными врагами и боролись насмерть. И сами , мы просто обязаны становиться добрее и милосерднее к окружающей нас природе, среде и людям. Наша страна многолика и весьма разнообразна, в ней много удивительных мест и живописных пейзажей. Надо суметь это сохранить для будущего поколения, не исчерпать все ее ресурсы и быть благоразумными в выборе чего-то важного.