Почему на равнинах материка есть месторождения и осадочных, и магматических поле??ных ископаемых

География
Почему на равнинах материка есть месторождения и осадочных, и магматических поле??ных ископаемых
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По тому что на материковых равнинах могли быть моря или водоемы где погибали животные и получался осадок или другие причины, а магматических много ископаемых потому что в магме ( лаве) содержатся много металлов и т.д потому что .
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