Дайте характеристику ведущих отраслей химической промышленности?
География
Дайте характеристику ведущих отраслей химической промышленности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Промышленно развитые страны все больше специализируются на выпуске новейших наукоемких видов химической продукции. В мировой химической промышленности сложились четыре главных региона Среди отраслей ведущее место занимает промышленность полимерных материалов, базирующаяся на нефтегазовом или нефтехимическом сырье.
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