Научное сооруждение или учереждение используимую для наблюдение земных или астр??мических явлений атвете пажалуйста
Биология
Научное сооруждение или учереждение используимую для наблюдение земных или астр??мических явлений атвете пажалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это называется планетарий.......
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