Измерьте длину десяти своих шагов и найдите среднюю длину шага?
Математика
Измерьте длину десяти своих шагов и найдите среднюю длину шага?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10шагов-538см(5м 38см)1)538:10=53.8см-средняя длина шага.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
1)мы идём по парку и напеваем детскую песенку в этом предложении есть однородные ??ополнения, определения, сказуемые, подлежащие 2)укажи нерасп...
Русский язык
Выпишите глаголы ,относящиеся к слову листья(лист).Являются ли переходным глаголы с суффиксом -ся (-сь)? Весь день под ярким и тёплым солнцем оп...
Математика
На мельницу привезли 58 мешков пшеницы и 38 мешков ржи.Пшеницы привезли на 8 ц больше, чем ржи.Сколько отдельно килограммов ржи и пшеницы привезли,...