Теплоход плыл 4,5 ч против течения и 0,8ч по течению реки. какой путь прошёл теплоход, если его скорость против течения равна 24,6 км/ч, а скорость течения 1,8км/ч? ОТВЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ 123,72 км,А НЕ 133,26км

Математика

Теплоход плыл 4,5 ч против течения и 0,8ч по течению реки. какой путь прошёл теплоход, если его скорость против течения равна 24,6 км/ч, а скорость течения 1,8км/ч? ОТВЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ 123,72 км,А НЕ 133,26км

Автор: Гость