Определи вид предложения какие нужны знаки препинания в конце предложений? 1. какая птица в лесу обитает всем людям свое имя называет конь стальной , а хвост льняной. кто зимой холодной ходит злой голодный???

Русский язык

Определи вид предложения какие нужны знаки препинания в конце предложений? 1. какая птица в лесу обитает всем людям свое имя называет конь стальной , а хвост льняной. кто зимой холодной ходит злой голодный???

Автор: Гость