Определи вид предложения какие нужны знаки препинания в конце предложений? 1. какая птица в лесу обитает всем людям свое имя называет конь стальной , а хвост льняной. кто зимой холодной ходит злой голодный???

Русский язык
Определи вид предложения какие нужны знаки препинания в конце предложений? 1. какая птица в лесу обитает всем людям свое имя называет конь стальной , а хвост льняной. кто зимой холодной ходит злой голодный???
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Автор: Гость
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Гость:
Это СПП(сложно подчененное предложение)
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