Какие животные обитает только в байкале

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его фауне представлены почти все основные типы пресноводных животных мира. Большинству людей еще со школьной скамьи известны уникальные животные и растения из таких удаленных и экзотических уголков Земли, как Новая Зеландия, Галапогосские острова, Мадагаскар и др. Но далеко не всем известно, что по количеству эндемичных организмов Байкал не только не уступает, но даже превосходит эти острова. Если на них сохранились, главным образом, древние, более примитивные формы животных и растений, или, как их называют, реликты, то в Байкале неповторимость его животного и растительного мира возникла за счет бурного процесса нового формообразования. Байкал можно считать центром происхождения различных групп животных - например одной из многовидных групп пресноводных гаммарид. В озере их содержится около 1/3 из числа всех известных на земном шаре. В Байкале живет почти половина всех видов олигохет, ракушковых рачков и др. Одним словом, из более чем 2630 видов и разновидностей животных и растений, найденных к настоящему времени в озере, почти 2/3 эндемичны, возникли в нем и нигде больше не встречаются. Таким образом, Байкал - это гигантская уникальная естественная лаборатория и центр видообразования, привлекающий все больший интерес не только специалистов, но и любителей природы. В прибайкальской тайге можно встретить многочисленных таежных обитателей: медведей, белок, колонков, горностаев, лисиц, рысей и знаменитого байкальского соболя, нередки и лось, изюбр, кабарга, росомаха. Самый многочисленный обитатель прозрачных байкальских глубин - веслоногий рачок - эпишура. Питаясь мельчайшими планктонными водорослями, бактериями, он является прекрасным фильтром Байкала. В озере живет 56 видов рыб: байкальский осетр, омуль, таймень, ленок, черный и белый хариус, около 30 видов бычков-подкаменщиков и др. Совершенно необычное зрелище — ход омуля на нерест: сине-голубое живое серебро устремляется в нерестовые реки, где на удобных участках дна остается икра, а взрослые рыбы уходят обратно в Байкал. Икринка лишь через 8 месяцев может превратиться в личинку, через 9—11 лет — в сильную, изящную рыбу. Пожалуй, самая экзотическая рыба Байкала — голомянка. Бледно-розовые, с перламутровым отливом, полупрозрачные рыбки содержат до 43% жира. Голомянка — единственная в наших широтах живородящая рыба. Единственное млекопитающее, освоившее водные просторы озера, — тюлень, или байкальская нерпа.