286 поделить на 9 в столбик

Математика
286 поделить на 9 в столбик
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Гость:
289  |9 27     32.111.....   19      18     10       9       1 Как то так...
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