Решите задачу по геометрии через Дано: ▲FEK-прямоугольный ∠F=90* ∠K=60* EK+FK=26,4* ------------------- Найти: ЕК спасибо заранее

Геометрия

Решите задачу по геометрии через Дано: ▲FEK-прямоугольный ∠F=90* ∠K=60* EK+FK=26,4* ------------------- Найти: ЕК спасибо заранее

Автор: Гость