Решите задачу по геометрии через Дано: ▲FEK-прямоугольный ∠F=90* ∠K=60* EK+FK=26,4* ------------------- Найти: ЕК спасибо заранее
Геометрия
Решите задачу по геометрии через Дано: ▲FEK-прямоугольный ∠F=90* ∠K=60* EK+FK=26,4* ------------------- Найти: ЕК спасибо заранее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один из углов треугла FEK равен 90-60 = 30 градусов ( 90 сумма острых углов прямоугольного треугла) Катет, лежащий против угла 30 градусов равен половине гипотенузы. Гипотенуза - х х+ 0,5х= 26,4 х=17, 6
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