Помогите пожалуйста решить задачку 7
Математика
Помогите пожалуйста решить задачку 7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яблок - 7 штук лимонов 4 штуки 7-4=на 3 штуки
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