Помогите пожалуйста решить а)(х+3)²-(х-9)(х+9) при х=-0.5 б)разложить на множители 25а???-20а²b+4b² в)найти область определения выражения √х²-18х+77

Математика

Помогите пожалуйста решить а)(х+3)²-(х-9)(х+9) при х=-0.5 б)разложить на множители 25а???-20а²b+4b² в)найти область определения выражения √х²-18х+77

Автор: Гость