Помогите пожалуйста решить а)(х+3)²-(х-9)(х+9) при х=-0.5 б)разложить на множители 25а???-20а²b+4b² в)найти область определения выражения √х²-18х+77
Математика
Помогите пожалуйста решить а)(х+3)²-(х-9)(х+9) при х=-0.5 б)разложить на множители 25а???-20а²b+4b² в)найти область определения выражения √х²-18х+77
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A.(x+3)²-(x-9)(x+9)=x²+6x+9-(x²+9x-9x-81)=x²+6x+9-x²-9x+9x+81=6x+90
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