Краткий ответ на вопрос по истории России Дайте характеристику политической системы Руси в 13 веке

История
Краткий ответ на вопрос по истории России Дайте характеристику политической системы Руси в 13 веке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну во первых в 13 веке был крах Руси была гражданская война твери  и москвы .внём ещё участвовала орда  тверский княз был хитрым он хотел полуить ярлык.он давал дань хану и взамен он дал ярлык .вопще хан некогда так просто не довал ярлык но дал.потом москва и тверь объеденились.
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