Краткий ответ на вопрос по истории России Дайте характеристику политической системы Руси в 13 веке

Гость: Гость:

Ну во первых в 13 веке был крах Руси была гражданская война твери и москвы .внём ещё участвовала орда тверский княз был хитрым он хотел полуить ярлык.он давал дань хану и взамен он дал ярлык .вопще хан некогда так просто не довал ярлык но дал.потом москва и тверь объеденились.