Дан массив из 30 элементов. заполнить его случайными числами в диапазоне от 0 до 1000. Вывести исходный массив на экран. Найти сумму и произведение элементов массива, которые кратны 3 и чётные

Информатика

Дан массив из 30 элементов. заполнить его случайными числами в диапазоне от 0 до 1000. Вывести исходный массив на экран. Найти сумму и произведение элементов массива, которые кратны 3 и чётные

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