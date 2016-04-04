Дан массив из 30 элементов. заполнить его случайными числами в диапазоне от 0 до 1000. Вывести исходный массив на экран. Найти сумму и произведение элементов массива, которые кратны 3 и чётные
Информатика
Дан массив из 30 элементов. заполнить его случайными числами в диапазоне от 0 до 1000. Вывести исходный массив на экран. Найти сумму и произведение элементов массива, которые кратны 3 и чётные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
// PascalABC.NET 3.1, сборка 1213 от 04.04.2016 begin var a:=ArrRandom(30,0,1000); a.Println; var b:=a.Where(x->(x mod 3=0) and x.IsEven).ToArray; Writeln('S=',b.Sum, ',P=',b.Aggregate(Biginteger(1),(p,x)->p*x)) end. Тестовое решение: 453 973 15 259 435 909 507 330 884 828 249 48 114 641 344 264 334 875 940 691 978 571 342 802 536 720 783 924 634 278 330 828 48 114 264 978 342 720 924 S=4548,P=87834214293386467737600
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