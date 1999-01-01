Сколько лет Борису Борисовичу и кто такой

Гость: Гость:

Первый претендент: Бори́с Бори́сович Наде́ждин (род. 26 апреля 1963, Ташкент, Узбекская ССР) — российский политический деятель, депутат Государственной думы в 1999—2003 годах. второй: Бори́с Бори́сович Гребенщико́в (псевдоним — БГ; род. 27 ноября 1953, Ленинград, СССР) — российский поэт и музыкант, композитор, певец и гитарист рок-группы «Аквариум», один из «отцов-основателей» русской рок-музыки[1].