Одна из сторон треугольника равна 3 см,другая сторона в два раза больше первой,а третья сторона равна половине суммы двух других сторон.Найдите периметр треугольника

Геометрия

Одна из сторон треугольника равна 3 см,другая сторона в два раза больше первой,а третья сторона равна половине суммы двух других сторон.Найдите периметр треугольника

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