Определите массу воды, выделившейся при взаимнодействии 0,4 моль гидроксида желез?? (III)
Химия
Определите массу воды, выделившейся при взаимнодействии 0,4 моль гидроксида желез?? (III)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,4 моль Х г2Fe(OH)3 -> Fe2O3 + 3H2On = 2 моль n = 3 моль Mr = 18 г/моль m = 54 г0,4 моль Fe(OH)3 - Х г Н2О2 моль Fe(OH)3 - 54 г Н2Оm(H2O) = 0,4 * 54 / 2 = 10,8 г
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