Определите массу воды, выделившейся при взаимнодействии 0,4 моль гидроксида желез?? (III)

Химия
Определите массу воды, выделившейся при взаимнодействии 0,4 моль гидроксида желез?? (III)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   0,4 моль                                      Х г2Fe(OH)3    ->      Fe2O3       +      3H2On = 2 моль                                     n = 3 моль                                                      Mr = 18 г/моль                                                      m = 54 г0,4 моль Fe(OH)3    -     Х г Н2О2 моль Fe(OH)3      -    54 г Н2Оm(H2O) = 0,4 * 54 / 2 = 10,8 г

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