На мельницу привезли 58 мешков пшеницы и 38 мешков ржи.Пшеницы привезли на 8 ц больше, чем ржи.Сколько отдельно килограммов ржи и пшеницы привезли, если масса всех мешков одинакова.Решите задачу

Математика
На мельницу привезли 58 мешков пшеницы и 38 мешков ржи.Пшеницы привезли на 8 ц больше, чем ржи.Сколько отдельно килограммов ржи и пшеницы привезли, если масса всех мешков одинакова.Решите задачу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)58-38=20(мешков)-8 ц 2)8:20=0,4(ц)-весит 1 мешок 3)58*0,4=23,2(ц)-привезли пшеницы 4)23,2-8=15,2(ц)-привезли ржи Ответ:привезли 23,2 ц пшеницы и 15,2 ц ржи.
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