На мельницу привезли 58 мешков пшеницы и 38 мешков ржи.Пшеницы привезли на 8 ц больше, чем ржи.Сколько отдельно килограммов ржи и пшеницы привезли, если масса всех мешков одинакова.Решите задачу

Математика

На мельницу привезли 58 мешков пшеницы и 38 мешков ржи.Пшеницы привезли на 8 ц больше, чем ржи.Сколько отдельно килограммов ржи и пшеницы привезли, если масса всех мешков одинакова.Решите задачу

Автор: Гость