5(2у-9)-+6у=4(3у-2)-21 5у+7(3-у)=3(5-2у)-6 7у-4(3у+5)=2-3(4у-9)

Математика
5(2у-9)-+6у=4(3у-2)-21 5у+7(3-у)=3(5-2у)-6 7у-4(3у+5)=2-3(4у-9)
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