Помогите ребят 2 часа решаю не как не могу(!

Гость: Гость:

Вот 1 пример,его вот если только по действиям можно сделать 1) 2 9/10 * 1/3=29/10*1/3=29/30 2) 9/100 * 3/4 = 27/400 3) 29/30 - 27/400 = 1160/1200 - 81/1200=1079/1200 ≈ 0,899