5/4(1/5х-1/5)-4/5(1/4х-3/4) Если х=20 Помогите пожалуйста уж очень нужна помощь)

Алгебра

5/4(1/5х-1/5)-4/5(1/4х-3/4) Если х=20 Помогите пожалуйста уж очень нужна помощь)

Автор: Гость