5/4(1/5х-1/5)-4/5(1/4х-3/4) Если х=20 Помогите пожалуйста уж очень нужна помощь)
Алгебра
5/4(1/5х-1/5)-4/5(1/4х-3/4) Если х=20 Помогите пожалуйста уж очень нужна помощь)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уот Надеюсь , что всё правильно , на всякий случай сравни с ответами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Нужна схема к предложению.А как школьники и студенты показывают жестоми,что хотят ответить на вопрос учителя.
Русский язык
Повестка-оповестить,местности-,грустный-,известный-,устный-,ненастный-,свиснуть-, ??одчеркни непроизносимые согласные.подбири проверочная слова что...